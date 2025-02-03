Обновленный кроссовер GAC GS8 «засветился» в Москве

В Сети появились новые фотографии кроссовера GAC GS8, которому провели фейслифтинг. На этот раз папарацци выследили автомобиль, припаркованный на стоянке одного из московских автосалонов. Новинку можно узнать по характерной радиаторной решетке с линиями параллельных элементов. Старт российских продаж ожидается в конце февраля-начале марта.

Новинку уже сертифицировали для рынка РФ

Об этом сообщает телеграм-канал No Limits, опубликовавший шпионские фото обновленного кроссовера GAC GS8, пойманного в объективы камер в России. Помимо передней фальш-решетки, этот большой паркетник отличается от прежней версии более крупными буквами с названием бренда, плюс на задней части автомобиля появился так называемый «рюкзачок-кофр» — деталь, соответствующая последнему писку «поднебесной» моды.

Рестайлинговую версию GAC GS8 уже успели сертифицировать для нашей страны, получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Вилка цен на дореформенную машину составляет 4 — 4,75 млн рублей. Скорее всего, новинка будет стоить примерно столько же.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новая версия GAC GS8, которая приедет в Россию, получит название Traveler.