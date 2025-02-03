В России начались продажи бюджетного кроссовера Buick Encore

Крупный автосалон, специализирующийся на продаже китайских автомобилей, начал торговать в России субкомпактными кроссоверами Buick Encore. Их можно приобрести по цене 2 млн рублей. Пробег нулевой, но речь идет о машинах, которые сошли с конвейера в Поднебесной аж осенью 2020 года.

Машины абсолютно новые, но есть нюанс

Как сообщает портал Quto.ru, россиянам, желающим приобрести Buick Encore с такими особенностями, доставят машину за 50-60 дней. Под капотом установлен 1,3-литровый наддувный мотор, выдающий 163 л.с. В роли трансмиссии выступает вариатор, привод исключительно передний.

В список оснащения входят аналоговые приборы, задняя камера и однозонный климат-контроль. Сидения регулируются вручную, электроприводов у них нет. Зато имеются LED-оптика и панорамная крыша, а мультимедийный комплекс «дружит» с большинством смартфонов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию привезли седаны Buick Excelle. Поставки были организованы из Китая по схеме параллельного импорта.

Напомним, бренд Buick на отечественный рынок официально не выходил, хотя его автомобили даже попали в нашу литературу как символ несбыточной мечты.