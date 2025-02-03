АВТОВАЗ подвел итоги январских продаж

Волжский автогигант поделился результатами продаж своих автомобилей в январе 2025 года. Так, наибольшим спросом у покупателей, сделавших выбор в пользу отечественной марки, пользовались машины бюджетного семейства Granta. На втором месте оказалась флагманская Vesta, а замыкает тройку лидеров внедорожник Niva Travel.

В первом месяце 2025-го реализовано почти столько же, сколько в начале 2024-го

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», в январе 2025-го LADA Granta на нашем рынке разошлась тиражом 8336 машин. В активе у АВТОВАЗа 6194 проданных Vesta, спрос на автомобили этой линейки вырос на 29,4%. Далее с ощутимым отрывом идет LADA Niva Travel. В ее случае покупателей нашли 2497 внедорожников.

Успехи модификации Niva Legend поскромнее — 1875 реализованных штук. В свою очередь любители «Ларгусов» приобрели 1307 экземпляров. В сегменте комтранса рост продаж составил 43,7% по сравнению с прошлым годом, за январь было реализовано 583 автомобиля.

В общей сложности АВТОВАЗу удалось продать за первый месяц этого года 20 802 автомобиля. Эта цифра практически совпадает с показателями января 2024-го.

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