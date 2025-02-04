В Россию привезли Skoda Kodiaq по цене от 5 миллионов рублей

И хотя доля «серого» импорта сократилась по итогам 20204 года до 7%, «недружественные» автомобили продолжают завозить в нашу страну. Найти можно почти все что угодно — в том числе новенькие кроссоверы Skoda Kodiaq. Ну, не совсем новенькие — не второго поколения, которое выпускается с 2023 года, а рестайлинга первого.

Объявления о продаже Skoda Kodiaq 2025 модельного года изучили наши коллеги из «Российской газеты». По их данным, за кроссовер просят от 4 990 000 рублей. Так, например, в Казани можно взять за такие деньги автомобиль с 2-литровым двигателем на 180 л.с. в максимальной комплектации — с климат-контролем, электроприводом зеркал и подогревом передних сидений.

В Магнитогорске за машину с тем же силовым агрегатом просят немного больше — 4 999 000 целковых. В описании уточняется, что этот Skoda Kodiaq привезли из Казахстана. В перечне оснащения — черный кожаный салон, камеры кругового обзора, полный электропакет, бесключевой доступ, все необходимые «зимние» опции, включая подогрев дивана и ветрового стекла.

А вот в Томске «Кодьяк» обойдется аж в 5 700 000 рублей. Продавец в подробности не вдается, но известно, что машина предлагается в исполнении Sportline с двухлитровым двигателем.

Тем же, кто хотел бы приобрести Skoda Kodiaq, но не готов переплачивать за шильдик чешского бренда, возможно, придется по нраву вполне «официальный» китайско-немецкий кроссовер Jetta VS7. Подробнее о нем портал «АвтоВзгляд» рассказывал по итогам двухнедельного тест-драйва здесь.