Кроссовер GAC GS4 сертифицировали для России

В первом полугодии 2025-го GAC планирует привезти в Россию кроссовер GS4. Сертификация новинки для нашего рынка завершена, получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). В открытом доступе этого документа нет, но известно, что он действует до 31 января 2028 года. На родине паркетник продается с апреля прошлого года с приставкой Max, которой у нас не будет.

У нас продажи «китайца» начнутся уже в этом году

О сертификации GAC GS4 для отечественного рынка сообщил портал «Китайские автомобили», который провел мониторинг реестра Росстандарта. Кроссовер оснащается 177-сильным 1,5-литровым турбомотором, переключением передач заведует 7-диапазонный «робот» с парой сцеплений. Привод только передний, на разгон до «сотни» GS4 тратит 8,8 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 литра на 100 км.

Габариты паркетника — 4685х1901х1690 мм при колесной базе 2750 мм. К «фишкам» экстерьера относят узкую оптику, крупную радиаторную решетку и выдвижные дверные ручки. В салоне установлены 7-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный тасчскрин. Ветровое стекло обогревается даже у модификаций для Китая — скорее всего, эта опция будет доступна и для российских покупателей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что помимо кроссовера GS4, в первой половине этого года GAC привезет в Россию еще одну новинку.