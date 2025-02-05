Российские продажи новых легковушек увеличились на 11%

По итогам первого месяца этого года в России было реализовано более 89 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат на 11% выше, чем в январе 2024-го. Две трети проданных машин пришлось на пять брендов, первую позицию по-прежнему занимает отечественная LADA.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на долю «Лады» в прошлом месяце пришлось около 31% новых проданных легковушек в стране. Своих владельцев нашли 27,5 тыс. автомобилей с шильдиком в виде ладьи. Вторую строчку в рейтинге с большим разрывом занимает Haval, сумевший реализовать у нас 11,8 тыс. экземпляров. Chery замыкает тройку лидеров, у этой марки в активе 9 тыс. машин. Также россияне приобрели 6,2 тыс. автомобилей бренда Geely, у Changan результаты чуть скромнее — 5,1 тыс. Остальные марки не смогли преодолеть трехтысячный барьер.

По моделям первую позицию традиционно занимает LADA Granta. За первый месяц 2025-года она разошлась тиражом 11,4 тыс. экземпляров. Следом идет родственная Vesta с результатом в 8 тыс. проданных машин. Титул лучшей иномарки в этом ключе сохранил кроссовер Haval Jolion — россияне приобрели 4,1 тыс. штук.

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