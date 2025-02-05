В России втридорога продают новый Kia K5

В нашей стране один из автодилеров начал предлагать покупателям свеженький бизнес-седан Kia K5 с кусачим ценником. За четырехдверку просят ни много ни мало 4 195 000 рублей. Как говорится, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. В том же Казахстане «кореец» в пересчете на рубли обойдется в 3 323 000 «деревянных».

Объявление о продаже Kia K5, который сошел с конвейера в 2025 году, заметили наши коллеги из «Российской газеты». Под капотом установлен 240-сильный бензиновый мотор объемом 2,4 л, переключением передач заведует автоматическая трансмиссия. В плане опций должны порадовать двухзонный климат-контроль, «круиз», бесключевой доступ и камера заднего вида. Кроме того, имеются датчики слепых зон и света. Мультируль обогревается, как и оба ряда сидений.

Что важно, утилизационный сбор уже уплачен, поэтому о дополнительных расхода беспокоиться не придется. Имеется электронный ПТС. Но есть территориальный нюанс — при желании купить этот Kia K5 за ним придется прокатиться в Краснодар.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kia отзывает в России почти 30 тыс. автомобилей. Сервисная кампания охватывает три модели.