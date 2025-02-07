Поставки новых легковушек в Россию сократились в два раза

По итогам первого месяца 2025 года в нашу страну ввезли вдвое меньше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2024-го. Если тогда к нам импортировали 64,3 тыс. машин, то сейчас до России добрались только 31,9 тыс. Лидером по поставкам является Китай с долей 91,6%. Следом идут Белоруссия и Киргизия, у которых по 2,4%. И третью строчку занял Казахстан со скромным результатом 0,6%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Его эксперты считают снижение уровня импорта автомобилей в Россию вполне закономерным. Дело в том, что до осеннего роста ставок утилизационного сбора заграничные машин к нам приезжали в избытке. И сейчас нет смысла наращивать импорт, поскольку это не нужно рынку.

Пальму первенства по объему ввоза новых легковых машин в Россию в январе завоевал китайский бренд Haval. По моделям рейтинг удалось возглавить кроссоверу Omoda C5.

На данный момент альтернативный импорт автомобилей в Россию через другие страны ощутимо сократился, он буквально сведен к минимуму, отметили аналитики.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему параллельный импорт является единственной надеждой автодилеров в России.