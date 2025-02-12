Раскрыты цены обновленного Chery Arrizo 8, который приедет в Россию

На родине обновленную версию седана Chery Arrizo 8 начнут продавать с приставкой Pro. Что интересно, дореформенная машина не исчезнет из местных автосалонов, а будет доступна покупателям параллельно с новинкой. В случае последней, помимо свежих дизайнерских элементов, можно рассчитывать на два силовых агрегата. Появление рестайлингового Arrizo 8 в России уже анонсировал офис марки.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», обновленный Chery Arrizo 8 «вооружен» моторами объемом 1,6 и 2,0 л. Отдача первого составляет 197 л.с., второго — 254 л.с. Переключением передач заведует робитизированная трансмиссия на семь ступеней. Уточняется, что содержание подкапотного пространства влияет и на внешность седана.

В салоне можно рассчитывать на центральный экран мультимедийного комплекса с диагональю 15,6 дюйма, плюс камеры кругового обзора и десяток подушек безопасности.

В пересчете на нашу валюту в Китае за Arrizo 8 после обновления просят от 1,45 до 1,85 млн рублей. К сожалению, прайс и сроки премьеры седана в России пока не названы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на появление обновленного Arrizo 8 на нашем авторынке непрозрачно намекнул директор Chery в России Дмитрий Максимов. Он поделился фотографиями новинки и обозначил ряд ее особенностей.