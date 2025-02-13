В 2025 году в России появятся 3 новинки от Great Wall

В этом году китайский концерн Great Wall выведет на российский авторынок три новых модели. В их число входит уже официально представленный для нашей страны кроссовер Haval H7, который пополнит линейку Pro. Плюс внедорожник премиального суббренда Tank 400, продажи которого стартовали несколько дней назад. Информацию о третьей новинке пока не раскрывают. Но оно и понятно, год только начался, а две новинки для РФ из трех уже рассекречены — надо же что-то придержать в запасе, чтобы подогревать интерес публики.

Подробностями о планах Great Wall на российский рынок на ближайшие 12 месяцев поделился один из руководителей «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик. В рамках форума автобизнеса «ForAuto — 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» он уточнил, что 10 моделей концерна получат различные обновления. По словам топ-менеджера, помимо всего прочего, Great Wall собирается установить на свои автомобили сервисы «Яндекса».

Напомним, дилеры уже передают покупателям новые рамные внедорожники Tank 400. Комплектации — две, начальная цена — 5,8 млн рублей. Новинка порадует владельца «умным» полным приводом, понижайкой, блокировками дифференциалов и дюжиной режимов движения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что старт российских продаж нового Haval H7 состоится в первой половине 2025 года. Китайцы провели «семерке» основательную локальную адаптацию, паркетник предложат покупателям в трех вариантах исполнения.