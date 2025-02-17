Kaiyi пообещала россиянам в 2025 году минимум две новинки

Нельзя сказать, что автомобили китайской марки Kaiyi пользуются в России большим спросом: за весь прошлый год наши сограждане приобрели всего восемь тысяч новеньких седанов и кроссоверов. Как бы то ни было, бренд сдаваться не собирается и даже готовит для РФ несколько новинок, которые должны поступить в продажу в 2025-м.

Из пресс-релиза, поступившего в редакцию портала «АвтоВзгляд», следует, что первой новинкой, запланированной на этой год, станет полноприводный Kaiyi X7. Он не только обзаведется системой AWD, но и получит ряд дополнительных сервисов — в том числе голосовое управление, а также Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, нас ждет «оптимизированная система подвески», которая обеспечит больший комфорт.

Кроссовер Kaiyi X7 с четырьмя ведущими колесами выйдет на российский рынок в конце третьего квартала 2025 года — то есть, вероятно, в сентябре. Примерно тогда же китайцы откроют продажи обновленного X3 Pro — с «более актуальным дизайном передней части кузова». Рассматривает производитель и возможность запуска гибрида — соответствующей модификации все того же флагманского X7. Но итоговое решение, похоже, еще не принято.

Напомним, что на сегодняшний день Kaiyi предлагает в России четыре модели: седан E5, а также кроссоверы X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Производство машин этой марки налажено на калининградском заводе «Автотор». Самым доступным авто является четырехдверный E5 — за него без учета скидок просят от 2,1 млн рублей. Самым дорогим — флагманский X7 Kunlun: его прайс начинается с отметки в 3 млн.