Belgee объявила цены автомобилей 2025 модельного года

Белорусский бренд Belgee определился со стоимостью своих автомобилей, выпущенных в этом году, их уже может приобрести любой желающий. Минимальная цена городского кроссовера Х50 составляет 2 280 190 рублей. В свою очередь за среднеразмерный Х70 просят уже как минимум 2 626 190 рублей. Прайс опубликован с учетом спецпредложений.

Стартовый ценник топовой версии свеженького Х50 достиг отметки 2 490 190 рублей. Если клиенты решат, что это дороговато, Belgee дает возможность купить аналогичный автомобиль, выпущенный в прошлом году. Тогда базовая стоимость кроссовера снизится до 2 100 190 рублей. Такие цифры будут актуальны до конца февраля.

С передним приводом семейный Belgee Х70 текущего модельного года обойдется не менее, чем в 2 626 190 рублей. Модели с системой 4х4 изначально оцениваются в 2 921 190 рублей. Как и в случае «пятидесятого», в этом месяце можно с дисконтом приобрести «семидесятый»: начальная планка для версии 2WD — 2 426 190 рублей, для 4WD — 2 721 190 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на заводе Belgee запустят производство Geely Preface. Бизнес-седан уже сертифицировали для рынка Белоруссии.