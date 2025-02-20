GAC раскрыл оснащение новой версии кроссовера GS8 для России

Спецверсия GAC GS8 под названием GX Traveller отличается переработанным дизайном передней части, где на первый план вышла внедорожная стилистика. На багажной двери добавился дополнительный грузовой бокс, а оснащение, по словам производителя, стало максимальным. В него входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с особым оформлением, LED-противотуманки и передние сиденья с вентиляцией.

По сути, GX Traveller представляет собой эксклюзивный внедорожный обвес для GAC GS8. Техническая начинка при этом не изменилась, под капотом установлен 231-сильный турбомотор объемом 2,0 л. Он обеспечивает 380 Нм крутящего момента, переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Система полного привода реализована на базе электромагнитной муфты, умеющей ситуативно распределять тягу между колесами.

В трехрядном салоне для отделки использована кожа, а ветровое стекло с обогревом обладает улучшенной звукоизоляцией, плюс панорамная крыша. Багажная дверь оборудована электроприводом, как передние кресла и спинки сидений третьего ряда. «Эйрбегов» насчитывается семь, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз» дают бонус к безопасности, имеется функция автоматического экстренного торможения. Премиальная аудиосистема Alpine не даст заскучать в долгом пути.

Остается лишь добавить, что цены и дата начала продаж особого GS8 в России пока не называются.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленный кроссовер GAC GS8 «засветился» в Москве.