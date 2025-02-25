Стало известно, когда в России начнутся официальные продажи Deepal S07

До конца этого года на российский авторынок выйдет еще один китайский бренд — Deepal. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники из дилерского сообщества, официальные продажи кроссоверов с индексом S07 начнутся в четвертом квартале, то есть в октябре-декабре.

Deepal является одним из суббрендов хорошо известного в России китайского автопроизводителя Changan. Уже в конце 2024-го стало понятно, что компания основательно задумалась над запуском этой своей «дочки» в нашей стране. «Дипал» специализируется на гибридах и электрокарах.

В ноябре прошлого года портал «АвтоВзгляд» публиковал «шпионские» фотографии автовоза с кроссоверами S07 в Москве. Автомобили поймали в объектив неподалеку от российского офиса Changan, то есть это были не «серые» машины, привезенные дилерами в частном порядке. Возможно, та партия предназначалась как раз для сертификации Deepal в нашей стране.

Гибридный кроссовер Deepal S07 приводит в движение силовая установка, состоящая из 1,5-литрового ДВС и электромотора с отдачей 238 или 258 л.с. Чисто электрическая модификация выдает 218 либо 258 л.с. Габариты — 4750х1930х1625 мм, колесная база — 2900 мм. Технические подробности о модели, ориентированной на наш рынок, раскроют, очевидно, ближе к началу продаж.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что внедорожник Deepal G318, который тоже ждут в России, «взорвал» китайский рынок.