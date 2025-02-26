Без ласки и смазки: как возвращенцы будут отвоевывать наш авторынок у китайцев

Презентация нового-старого корейского бренда SsangYong, именуемого теперь KGM, не только ознаменовала собой новую страницу в истории российского авторынка — начинается эпоха больших возвращений, но и приоткрыла механизм, с помощью которого корейские, японские, американский и, однажды, европейские бренды будут бороться за свое место под российским солнцем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Черная полоса не длится вечно, обязательно сменяясь белой: именно так рассуждают все импортеры относительно потерянного столь внезапно и бездарно российского авторынка. Внезапно оказалось, что «2% от мира» и прочие тезисы были несколько преувеличены, в отличии от доходности, которая, в свою очередь, была впечатляющей.

И теперь, когда на горизонте забрезжила весна во всех смыслах, все и каждый мечтают вернуться. Новости циркулируют по кулуарам со страшной скоростью, напряжение нарастает, а сам процесс займет доли секунды: в один день, толпой, не разбирая дороги и цен, шквал импортеров ломанется обратно в РФ.

Первой крохотной ласточкой надвигающегося камбэка стала презентация бренда KGM. Это не совсем тот «шар», что способен пробить выстроенную за три года плотину из политики и санкций, но уже определенные и неоспоримые наметки запуска процессов. Однако, как верно заметил Виталий Осипов, генеральный директор компании «РЭКС Моторс», официального дистрибутора KGM, российский рынок — отнюдь не пустыня, тут товара с избытком, а чтобы занять свое место под теплым и финансово прибыльным отечественным «солнцем» придется «поработать локтями». Позже г-н Осипов представил подробную и очень продуманную инструкцию, как это будут делать все.

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Во-первых, стоит сказать, что восприятие KGM, как некой «серой лошадки» — в корне ошибочное. Российский бизнес договорился с корейцами о полноценной работе, включающей в себя пятилетнюю гарантию на автомобили до пробега в 100 000 км. То есть нормальная, привычная дистрибуция, а не препарированный параллельный импорт с некоторым количеством доморощенных улучшений, сделанных «на коленке».

Во-вторых, машины уже на складе, запуск продаж — в марте, на горизонте — сборка в Калининграде. ОТТС на 3 модели уже получено, четвертая — на подходе. Чинно, благородно, вежливо, как мы привыкли. И не успели, несмотря на все невзгоды, отвыкнуть. В-третьих, Осипов четко указал на главную проблему многих китайских брендов: связь между дилером и дистрибутором, вежливо сказал, утеряна.

Хотя утерять то, чего не было — довольно сложно. А ведь это — ключевая проблема большинства «китайцев»: их дистрибуция выстроена по принципу «отдела сбыта», отчего дилеры начали бесноваться уже в конце 2022-го, а уж в 2023-2024 — так и вовсе сума сходили. Почему они не предложи нормальное и взаимовыгодное сотрудничество посреднику, без которого реализация товара в России просто невозможна — загадка.

Четвертый пункт — субсидированные продажи. Да, на первых порах придется торговать в убыток, компенсируя неподъемные цены — утильсбор, ставка ЦБ, доход дилеров — выгодными финансовыми инструментами. Не ценами, нет, а теми самыми субсидиями, условным кредитом под 0,01% на пять лет, который позволит сделать ежемесячный платеж подъемным. Смогут?

Фото портала АвтоВзгляд.

KGM обещает такую ставку с первого дня продаж, не сомневаемся, что и остальные такую опцию откроют.

Банки есть, деньги на их счетах — огромная ставка по депозиту, аккуратно выплачиваемые взносы по кредитам, которые были оформлены три года назад — есть: вывести их законно было невозможно. Да и незаконно, как показала практика, тоже. Эти деньги и пустят на выход.

А еще Виталий Осипов очень точно определил другую ключевую проблему китайской дистрибуции, за которую придется уже завтра дорого заплатить: китайцы сэкономили на рекламе, опрометчиво понадеявшись, что товар будут раскупать без промотирования. Сам собой себя продаст, ага, как же.

И KGM, и «вновь пришедшие» себе такой оплошности не позволят: будет мощная кампания, что обязательно сделает продажи. Смогут ли китайцы, растерявшие свою гигантскую искусственную, даже синтетическую, фору хоть что-то противопоставить этому? Сумеют ли на равных бороться за покупателя? Очень сомневаюсь. Важно другое: резкий рост конкуренции пойдет на пользу конечному потребителю, за внимание и деньги которого уже очень скоро развернется отчаянная борьба.