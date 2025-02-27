C'est la vie: почему у машин из КНР в России нет будущего

Бурлящие потоки ничем пока официально неподтвержденных новостей о скором возвращении в РФ привычных брендов, в том числе и автомобильных, проистекают не только из стандартной тяги к остросюжетным историям, но и от желания самих потребителей скорее выбирать себе Toyota, а не BAIC. В этом-то и кроется причина сиюминутного успеха китайских брендов в России, который очень скоро превратиться совсем в иные итоги. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Первый из официальных возвращений — бренд KGM — выбрал в качестве слогана мощное изречение «настоящий корейский автомобиль». Что включено в этот посыл, который, по мнению его авторов, должен безапелляционно привести потребителя в автосалон? Бюджетный? Господь с вами, 6 млн руб. Технологичный? Загляните в Zeekr! Доступный в обслуживании? Ну 40 дилерских центров по всей России полного покрытия тоже обеспечить не могут, хотя дистрибьютор клятвенно обещал, что запчасти завез, а ремонтные мануалы на русском языке подготовил.

Нет, все это хорошо, но дело в другом. Настоящие корейские автомобили, как, впрочем, и настоящие японские, а также настоящие немецкие, давали своему обладателю недостижимое для абсолютного большинства «поднебесных» брендов чувство, которое невозможно «взрастить» за три года. Особенно, если этим процессом вообще не заниматься.

Чувство уверенности. Из чего оно состоит? Не взрываются стекла, не загораются моторные отсеки и выставляется сход-развал, не ломаются кресла в аварии, отправляя пассажира в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Кстати, не припоминаю и лопнувших на корейских машинах ГБЦ, которые дистрибутор отказывался менять по гарантии. Это, во-первых.

Фото globallookpress.com

Во-вторых, из стойкого и неоднократно подтвержденного знания, что первые 150 000 км нужно будет менять только колодки, фильтры и масло. Ничего ремонтировать, чинить и переделывать не придется. Проверено на себе. В-третьих, из уверенности, что любой официальный дилер справится с любой поставленной задачей. А не будет воровато озираться и нервно звонить в представительство.

Четвертый пункт — запчасти: они были, есть и будут, их не надо ждать более трех дней, а машина проведет на сервисе максимум неделю. В самом тяжелом случае. Ну и вишенка на торте: корейскую, японскую и немецкую машину с одним хозяином с руками оторвут в первый же день продажи. «Китайцы» же стоят в trade-in по 180 дней, а на досках объявлений дисконт — 50%. Остаточная стоимость барражирует где-то в районе плинтуса.

Сам автомобиль — это часть, пусть и достаточно объемная, того комплекса, который мы получаем, приобретая новую машину в автосалоне. В него, помимо транспортного средства, входит гарантия, которую исполняют, запчасти, которые в наличии, программное обеспечение, которое работает, и механики, которые знают, что делать.

В него входит и работа с дилерами, которых не стоит бросать, как котят в воду. И работа с аудиторией, которой надо немного больше, чем красивые картинки и авторские коллаборации. Конечно, красивый ролик сделать проще, чем склад или учебный центр для механиков, но ролик даст тактический эффект, а умелый механик — стратегический.

Фото globallookpress.com

И за последние три года в России китайские бренды так и не убедили в своем желании добиться стратегического эффекта. Речь шла и продолжает идти только про сегодня, только про «подороже продать».

А в наших широтах так машины не покупают, мы не Китай, раз в три года не меняем, увы. Так что-либо придется крепко изменить подход, во что не слишком верится, либо вернуться туда, откуда все и началось. Третьего-то не дано.