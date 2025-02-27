Доля китайских автомобилей в Москве достигла почти 70%

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В топе востребованных марок за «Джили» следуют Haval и Chery, сумевшие занять вторую и третью позицию. Их автомобили разошлись тиражом 23,5 тыс. и 16 тыс. соответственно. Четвертым признали Changan, пятерку замкнула российская LADA. Прочие автопроизводители не смогли пробить 10-тысячный барьер.
Наиболее востребованным автомобилем в Первопрестольной стал кроссовер Haval Jolion. За предыдущий год жители Москвы раскупили 10,7 тыс. таких паркетников. Второе место в рейтинге популярности конкретных моделей сумел завоевать Geely Monjaro — 8,7 тыс. приобретенных машин. Следом идет «белорус» с китайскими корнями Belgee X50 с показателем 7,8 тыс.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Китай ждет дальнейшего роста продаж своих автомобилей в России. Вопрос в том, позволят ли правительство и ЦБ оправдаться надеждам восточных партнеров.