Доля китайских автомобилей в Москве достигла почти 70%

Согласно итогам прошлого года, жители столицы приобрели 202,2 тыс. легковушек. По сравнению с 2023-м этот показатель стал на 33% выше. В итоге 69% машин в сегменте являются «китайцами», что вылилось в 138,9 тыс. проданных экземпляров. По словам аналитиков, доля «поднебесных» автомобилей за год увеличилась на один процентный пункт. Лидером в Москве признали бренд Geely, которому удалось реализовать 27,7 тыс. в 2024 году.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В топе востребованных марок за «Джили» следуют Haval и Chery, сумевшие занять вторую и третью позицию. Их автомобили разошлись тиражом 23,5 тыс. и 16 тыс. соответственно. Четвертым признали Changan, пятерку замкнула российская LADA. Прочие автопроизводители не смогли пробить 10-тысячный барьер.

Наиболее востребованным автомобилем в Первопрестольной стал кроссовер Haval Jolion. За предыдущий год жители Москвы раскупили 10,7 тыс. таких паркетников. Второе место в рейтинге популярности конкретных моделей сумел завоевать Geely Monjaro — 8,7 тыс. приобретенных машин. Следом идет «белорус» с китайскими корнями Belgee X50 с показателем 7,8 тыс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Китай ждет дальнейшего роста продаж своих автомобилей в России. Вопрос в том, позволят ли правительство и ЦБ оправдаться надеждам восточных партнеров.