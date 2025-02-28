В России стартовали продажи кроссовера Exeed LX в новой комплектации

В плане дизайна премиальный кроссовер Exeed LX в свежем исполнении Urban отличается от прочих комплектаций черным потолком и декоративными накладками на педали. Кроме того, у переднего пассажира отныне выключается подушка безопасности. Снаружи добавились 18-дюймовые алюминиевые литые колесные диски в качестве альтернативы 19-дюймовым.

Теперь «китаец» доступен в четырех версиях

Помимо новой версии Urban, в настоящее время россияне могут приобрести Exeed LX в исполнениях Premium, Prestige и Premium AWD. С учетом всех выгод кроссовер в базовом оснащении обойдется россиянам минимум в 2,84 млн рублей.

В моторную гамму люксового «китайца» входят турбомоторы объемом 1,6 и 1,5 л, выдающие 150 и 147 л.с. соответственно. Чуть более мощным оснащаются полноприводные модификации.

К преимуществам LX в салоне относятся цифровой кокпит с парой 12,3-дюймовых экранов. Предусмотрен подогрев лобового стекла, всех сидений и руля. Двигатель кроссовера можно запускать дистанционно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Подмосковье начнут выпускать автомобили новой марки Esteo. На деле ее автомобили являются теми же Exeed, но с иными шильдиками.