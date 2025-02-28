Стало известно, когда в России начнутся официальные продажи Avatr 07

В январе российский офис Avatr дал старт официальным продажам кроссовера с индексом 11, в третьем квартале на отечественный рынок выйдет лифтбэк 12. А ближе к концу года, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», модельную линейку марки пополнит младший 07 — он должен появиться в шоу-румах дилеров в октябре-декабре.

О том, что кроссовер Avatr 07 официально выйдет на российский рынок в этом году, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» сообщили представители марки во время презентации другой модели — Avatr 11. Вместе с тем они подтвердили, что в третьем квартале начнутся продажи лифтбэка 12, о чем рассказали на прошлой неделе дилеры.

Avatr 07 чуть короче (4825 мм), шире (1980 мм) и выше (1620 мм) кроссовера с индексом «один-один». Меньше и его колесная база — 2940 против 2975 мм. В Китае эта модель доступна как в чисто электрической, так и в гибридной модификации. Привод может быть или задним, или полным. Кроме того, покупателям предлагается на выбор четыре комплектации — две для «электрички» и две для гибрида.

Что касается мощности силовой установки, то электрический Avatr 07 с задним приводом развивает 343 л.с., а с полным (у него пара электромоторов) — 599 л.с. Отдача двигателей у гибрида чуть ниже: 314 и 492 л.с. соответственно. Какие именно модификации будут продаваться в России, пока не сообщается.

Напомним, что автомобильная марка Avatr появилась в конце 2021 года. Это — совместный проект Changan, Huawei и CATL. Под этим брендом на заводе «Чангана» в китайском городе Чунцин производят электромобили и гибриды премиального сегмента — дорогие и продвинутые.