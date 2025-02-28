Chery подразнила обновленным Arrizo 8, который обещали привезти в Россию

«Поднебесный» автоконцерн Chery продемонстрировал обновленную версию седана Arrizo 8 на родине. Там четырехдверка получила приставку Pro, плюс переработанные кузов и интерьер. В начале февраля в российском представительстве марки такой автомобиль обещали вывести и на наш рынок.

Как отмечает AutoHome, в ходе рестайлинга Chery Arrizo 8 довольно ощутимо изменился внешне. Передние фары обзавелись более лаконичным дизайном, рисунок фонарей стал другим. Дизайнеры поработали над формой капота, бамперов и переоформили радиаторную решетку. Трапеция ушла в прошлое, уступив место восьмиугольнику. За счет такого решения четырехдверка теперь визуально ближе к свежим кроссоверам марки.

Из салона исчез сдвоенный экран, его заменили отдельными дисплеями. Причем диагональ центрального разрослась до 15,6 дюйма. Мультимедийный комплекс должен работать быстрее за счет продвинутого чипа чип Snapdragon 8155. Рулевое колесо осталось узнаваемым, но приобрело сенсорные клавиши. Креслам и дверным картам досталась новая отделка.

Техническую начинку Arrizo 8 рестайлинг не затронул. В моторную гамму входят два силовых агрегата: 1,6-литровый 197-сильный и 2,0-литровый 254-сильный. Для российского рынка все еще проще, у нас доступна только 150-сильная версия дореформеного седана.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что раскрыты цены обновленного Chery Arrizo 8.