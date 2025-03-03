Jetour изменил сроки запуска своих автоновинок в России

Китайская марка Jetour, являющаяся «дочкой» хорошо известного у нас автоконцерна Chery, решила пересмотреть планы по выводу новых автомобилей на российский рынок. Предполагалось, что в первом квартале текущего года до нас доберутся обновленный кроссовер X70 Plus и его семиместный собрат X90 Plus с полным приводом. Кроме того, речь шла о бензиновой версии паркетника T1, плюс сразу двух модификациях T2 — гибридной и с удлиненной базой.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», прежний план появления новинок Jetour в нашей стране перестал быть актуальным. Его озвучили прошлой весной в рамках масштабной презентации модели T2. Уточняется, что теперь в ранее оговоренный срок у нас могут официально запустить только продажи кроссовера T1. Перспективы остальных «китайцев» с шильдиком Jetour пока туманны.

Кроссовер Jetour T1 с бензиновым двигателем был готов к дебюту на родине в конце января. Уже тогда автомобили с классическими ДВС завезли к местным дилерам. В моторную гамму вошли два силовых агрегата с турбинами. Объем первого составил 1,5 л, второго — 2,0 л. Их отдача достигает 184 и 254 л.с. соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно рассказывал о технической начинке Jetour T1, который является одной из самых ожидаемых автоновинок 2025 года.