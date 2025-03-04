В России стартовали продажи редких LADA Niva Travel

В некоторых дилерских шоу-румах отечественной марки LADA начали появляться редкие версии Niva Travel. Речь идет об автомобилях, кузова которых окрашены двумя видами свежей металлизированной эмали: ее встретишь не в каждом автосалоне страны. Оттенки, претендующие на уникальность, носят названия «Борнео» и «Платина».

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил паблик Avtograd. «Платиновые» Niva Travel появились в продаже чуть раньше — во второй половине февраля. Буквально несколько машин с кузовом такого редчайшего оттенка сошло с конвейера АВТОВАЗа в прошлом году. Любители диковинок должны оценить подобные автомобили по достоинству.

Напомним, в начале минувшего месяца Волжский автозавод выпустил новую модификацию LADA Niva Travel. В Тольятти внедорожник изменили и снаружи, и внутри. Дизайнеры переработали кузовные элементы, а под капотом разместили 90-сильный силовой агрегат.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что часть проданных внедорожников LADA Niva Travel попала под отзывную кампанию.