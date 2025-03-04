Новый флагманский кроссовер GAC выехал на дорожные испытания

Как сообщает AutoHome, GAC S9 будет представлять собой полноразмерный SUV, длина которого составит 5200мм. Скорее всего, салон новинки будет 6-местным с компоновкой 2+2+2. При этом не исключается появление 7-местных модификаций.
Судя по «шпионскому» фото, дизайн передней части новинка унаследовала от S7. Но в случае S9 с головной оптикой китайцы объединили ходовые огни, добавив LED-перемычку. Плюс заметный воздухозаборник в форме трапеции, традиционной решетки радиатора нет.
Флагманский GAC S9 планируют оснащать классическим ДВС и парой электродвигателей. Согласно предварительным данным, отдача силовой установки составит 500 л.с., а запас хода должен превысить 1000 км.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC официально анонсировал для России кроссовер GS4.