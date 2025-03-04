Новый флагманский кроссовер GAC выехал на дорожные испытания

«Поднебесный» концерн GAC запланировал начало продаж своего нового флагманского кроссовера на текущий год, но пока новинка только проходит дорожные тесты. В КНР автомобили соответствующего рыночного сегмента чаще всего получают названия с цифрой 9, а младший брат грядущего флагмана носит имя S7. Следовательно, свежий параллельный гибрид имеет все шансы называться S9.

Как сообщает AutoHome, GAC S9 будет представлять собой полноразмерный SUV, длина которого составит 5200мм. Скорее всего, салон новинки будет 6-местным с компоновкой 2+2+2. При этом не исключается появление 7-местных модификаций.

Судя по «шпионскому» фото, дизайн передней части новинка унаследовала от S7. Но в случае S9 с головной оптикой китайцы объединили ходовые огни, добавив LED-перемычку. Плюс заметный воздухозаборник в форме трапеции, традиционной решетки радиатора нет.

Флагманский GAC S9 планируют оснащать классическим ДВС и парой электродвигателей. Согласно предварительным данным, отдача силовой установки составит 500 л.с., а запас хода должен превысить 1000 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC официально анонсировал для России кроссовер GS4.