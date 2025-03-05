Российский авторынок установил десятилетний антирекорд в феврале

Об этом сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ. Уточняется, что за прошедшие январь и февраль своих хозяев нашли 170 964 машины двух вышеназванных сегментов. За первые два месяца рынок сжался на 10,5%, уступив показателям 2024-го.
По словам председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева, в феврале подтвердились прогнозы игроков авторынка РФ на первые шесть месяцев текущего года. Россияне стали меньше интересоваться новыми машинами из-за роста ставок утилизационного сбора, нововведений в налоговой сфере и снижения доступности кредитов.
Эксперты надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону во втором полугодии, поскольку спрос должны простимулировать власти. В связи с этим прогноз по реализации в России 1,4 млн машин за этот год пока остается актуальным.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как в 2025 году российские дилеры будут продавать автомобили.