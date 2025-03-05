Российский авторынок установил десятилетний антирекорд в феврале

В России за второй месяц текущего года удалось реализовать почти 80 тыс. (79 941) новых легковых и коммерческих автомобилей. Аналитики проводили подсчеты, учитывая каналы альтернативных поставок. В результате оказалось, что продажи в нашей стране просели на 24% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Если не учитывать цифры двухлетней давности, в феврале 2025-го был установлен десятилетний антирекорд.

Об этом сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ. Уточняется, что за прошедшие январь и февраль своих хозяев нашли 170 964 машины двух вышеназванных сегментов. За первые два месяца рынок сжался на 10,5%, уступив показателям 2024-го.

По словам председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева, в феврале подтвердились прогнозы игроков авторынка РФ на первые шесть месяцев текущего года. Россияне стали меньше интересоваться новыми машинами из-за роста ставок утилизационного сбора, нововведений в налоговой сфере и снижения доступности кредитов.

Эксперты надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону во втором полугодии, поскольку спрос должны простимулировать власти. В связи с этим прогноз по реализации в России 1,4 млн машин за этот год пока остается актуальным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как в 2025 году российские дилеры будут продавать автомобили.