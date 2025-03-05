LADA Niva Bronto прибавила в цене после обновления

Волжский автозавод обнародовал свежий ценник на экстремальную версию популярного отечественного внедорожника Niva Legend под названием Bronto. В ходе рестайлинга «злой» автомобиль обзавелся ходовыми LED-огнями, которые ранее уже устанавливали на классические «Нивы». Это можно считать основным моментом обновления модели. В итоге стоимость новинки поднялась на 5 — 7 тыс. рублей.

Страница на официальном сайте бренда LADA, посвященная Niva Bronto, преобразилась. На всех изображениях внедорожника теперь красуется новая светодиодная оптика, сменившая хорошо знакомую россиянам галогеновую с оранжевыми вставками. При этом сами иллюстрации остались прежними.

Однако ходовыми огнями обновление Bronto все же не ограничивается. В Тольятти приняли решение расширить возможности окраски кузова. К классическим оттенкам в палитру добавились пестрые расцветки в камуфляжном стиле. За них просят доплатить 80 тыс. рублей или 15 тыс. «целковых» при желании приобрести внедорожник в коричневом цвете «кориандр».

Обновленная LADA Niva Bronto по-прежнему доступна покупателям в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige. Первый подорожал до 1 487 000 рублей, за второй дилеры стали просить 1 545 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписывал особенности LADA Niva Bronto.