LADA Niva Bronto прибавила в цене после обновления

Страница на официальном сайте бренда LADA, посвященная Niva Bronto, преобразилась. На всех изображениях внедорожника теперь красуется новая светодиодная оптика, сменившая хорошо знакомую россиянам галогеновую с оранжевыми вставками. При этом сами иллюстрации остались прежними.
Однако ходовыми огнями обновление Bronto все же не ограничивается. В Тольятти приняли решение расширить возможности окраски кузова. К классическим оттенкам в палитру добавились пестрые расцветки в камуфляжном стиле. За них просят доплатить 80 тыс. рублей или 15 тыс. «целковых» при желании приобрести внедорожник в коричневом цвете «кориандр».
Обновленная LADA Niva Bronto по-прежнему доступна покупателям в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige. Первый подорожал до 1 487 000 рублей, за второй дилеры стали просить 1 545 000 рублей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписывал особенности LADA Niva Bronto.