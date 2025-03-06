Нет дыма без огня: европейские автобренды уже собираются обратно в Россию

Разбираться в деталях очередной речи Трампа или искать лучик надежды во всегда лаконичных комментариях Дмитрия Пескова — занятие для терпеливых. Да и «погода» изменчива: сегодня так, завтра иначе. Гораздо продуктивнее оценивать предпосылки по делам: одни продали завод и попрощались с Россией, другие — просачиваются через узкую щель между дверью и косяком, оставляя порой совсем незаметные следы. Но все же следы. Как их найти и правильно проанализировать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Новости о сверхсекретном мероприятии — том, что Toyota провела за закрытыми дверями где-то в ОАЭ — просочилась в СМИ, спасибо, Mash, и растревожили и без того «разогретую» российскую аудиторию: «японцы» на подходе. Ни для кого же не секрет, что Toyota — идеологический флагман, за которым подтянутся и все остальные бренды Страны восходящего солнца? Вот вам и прекрасный пример того, какие известия прямо говорят о тенденциях.

«Божественная Тойота», напомним, никуда не уходила, как, впрочем, и Mitsubishi, и Suzuki, и Subaru, и Mazda. Представительство продолжало экономическую деятельность, что подтвердит налоговая инспекция, платило зарплаты, арендовало офисы, реализовывало запчасти. Если в соседней палатке перестали продавать хлеб, но на прилавке остались и молоко, и печенье — бизнес существует. Даже если на вывеске по-прежнему написано «Хлеб».

Фото: globallookpress.com

Понятное дело, что и путь американского бизнеса, если на верхах договорятся, будет куда более коротким и ровным, чем сейчас заявляют российские чиновники. «Пойдут навстречу», «вспомнят былые свершения», «дадут аванс». Когда такого не было? Это уже политика, у нее свои правила игры. А вот европейцам придется сложно. Очень сложно.

Означает ли это, что европейцы откажутся от возвращения в наши бизнес-широты? Конечно, нет! Медленно и постепенно начнут ползти в известном направлении. Более того: уже ползут!

Вот вам новость, по которой запросто можно оценить тенденцию и перспективы европейского, в том числе автомобильного, бизнеса в Российской Федерации. Испанская группа Inditex — та, что хорошо у нас известна брендами одежды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti — подала в марте в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков. Все — связаны с розничной торговлей.

Фото: globallookpress.com

А что, так можно было? А как же вот эти все разорванные в одностороннем порядке договоры, брошенные подрядчики, пустые залы торговых центров? А как же грозные заявления европейских правителей? Бог с ними, с заявлениями, но ведь деньги выводить из России по-прежнему чрезвычайно сложно. Или дистрибьюторы тамошних брендов будут возить продукцию в клетчатых сумках через Казахстан, принимая исключительно наличные? Тайком?

Выглядит, честно говоря, сомнительно, но факт остается фактом: хоть чучелком, хоть тушкой европейский производитель пытается вернуться в богатую и щедрую Россию. Пока — просто потупив взор и сделав вид, что ничего не было.

А ведь наговорили и наделали представители Старого Света немало, крепко наломали дров, сжигая мосты. И даже оставшимся де-юре в России Peugeot-Citroёn придется приложить куда больше усилий, чем тем же японцам и корейцам. Ведь оценивать их будут сначала как европейцев, потом как французов и только после — как стоически державшиеся за Россию марки. Не близкий путь предстоит. Но первые шаги уже делаются.