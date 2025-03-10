Обновленный внедорожник Haval H5 рассекретили в Сети

Китайский автоконцерн Haval опубликовал изображения внедорожника Haval H5, которому провели обновление. Главной особенностью рестайлинговой модели стал экстерьер в темных тонах с соответствующими акцентами на радиаторной решетке и колесных дисках. Также производитель расширил список оснащения, добавив боковые подножки, подогрев сиденьям, а задней двери — электропривод. Скорее всего, H5 после обновления доберется и до России. Дореформенную версию у нас продают.

Продажи новинки на родине стартуют в ближайшее время

Как сообщает ресурс Сar News Сhina, официальные продажи Haval H5 в Китае начнутся 13 марта. Моторная гамма останется прежней, покупатели смогут рассчитывать на знакомый бензиновый агрегат и дизель объемом 2,0 л. Первый выдает 215, второй — 161 л.с. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат».

В России актуальная версия Haval H5 комплектуется 150-сильной версией дизельного двигателя и 200-сильной бензинового. Прилагается полный привод Part-time, понижающая передача и самоблокирующийся задний дифференциал. Минимальная цена составляет 3,8 млн рублей.

Напомним, первый тест-драйв нового на тот момент внедорожного гиганта Haval H5 портал «АвтоВзгляд» провел в сентябре прошлого года. Мы оценили, на что способен «китаец», обогнавший по габаритам Toyota Land Cruiser 300.