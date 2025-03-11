Рассекречены особенности седана GAC Empow для российского рынка

GAC запланировал «живую» премьеру своего первого для России седана Empow на 17 марта. До дебюта новинки остается меньше недели, и чтобы подогреть интерес потенциальных покупателей, китайский производитель поделился новыми техническими подробностями. Например, стало известно, что четырехдверка может похвастать не только спортивными внешними акцентами, но и обладает одним из самых низких центров масс в своем классе.

Новый GAC Empow создан на модульной платформе GPMA. Задняя подвеска — многорычажная, габариты составляют 4700х1850х2736 мм. В моторную гамму для отечественного рынка входит 1,5-литровый 170-сильный турбомотор, выдающий 250 Нм тяги. Передачи переключает 7-диапазонный «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Новинка ускоряется до «сотни» за 6,95 секунды. Расход топлива в смешанном цикле — 5,9 л.

Водителю доступны 5 режимов вождения, меняющие отклик двигателя на нажатие педали акселератора, алгоритм переключения передач и уровень усилия на руле, плюс настройки системы стабилизации и оформление приборной панели. При желании можно изменить даже звук выпускной системы.

В базовой комплектации GAC Empow получил два «эйрбега», кондиционер, бесключевой доступ в салон и головную LED-оптику. Диагональ мультимедийного комплекса составляет 10,25, цифровой приборной панели — 7 дюймов.

К преимуществам топового исполнения относится кожаный салон, музыкальная система Yamaha с восемью динамиками, обогрев обоих рядов сидений и климат-контроль. Количество подушек вырастает до шести, появляется набор интеллектуальных систем активной безопасности ADAS. Он позволяет машине «видеть» дорожные знаки, отвечает за автоматическое экстренное торможение и не только.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC одновременно с Empow продемонстрирует россиянам кроссовер GS4 и новую версию более габаритного GS8.