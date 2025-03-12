В России 5% проданных новых автомобилей оказались «позапрошлогодними»

За январь и февраль текущего года в России своих владельцев нашли 8,3 тыс. новых легковых автомобилей, которые сошли с конвейера в 2023-м. Согласно подсчетам аналитиков, на их долю пришлось 5% от общего объема реализации — каждая двадцатая проданная машина. Changan обогнал конкурентов, сумев реализовать 626 «позапрошлогодних» авто. SWM избавилась от 621 экземпляра, LADA — от 492.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам его экспертов, в топ-5 по продажам машин, выпущенных пару лет назад, вошли «поднебесные» бренды JAC и Chery. Первый автопроизводитель реализовал 472 машины, а второй — 291 автомобиль. В структуре реализации марок это составило 31,5% и 1,7% соответственно.

Аналитики отметили, что бренды Ora, Livan и FAW имеют очень высокую долю продаж автомобилей, выпущенных в 2023 году — 98,8, а также 78,8 и 62,4%.

За первые два месяца 2025-го доля машин, появившихся на свет в этом году, составила 4% отечественного рынка. Здесь в лидерах LADA — 8,1% и 213 проданных машин. Второе место досталось Haval — 5% и 1078 автомобилей. А на третьей строчке Chery — 4,4% и 764 авто.

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