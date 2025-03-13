Российские автодилеры ждут от правительства льготных кредитов

Представители ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры») направили властям письмо, в котором просят поддержать авторитейл. В частности, речь идет о целевой программе льготного кредитования для автосалонов. Суть в том, чтобы у них появилась возможность получать кредиты по ставке не более 10%. За счет этого дилеры планируют пополнять оборотные средства, поскольку не могут позволить себе кредитоваться по действующим ставкам. На данный момент ключевая ставка ЦБ составляет 21%.

Соответствующий документ был направлен премьеру Михаилу Мишустину и заместителю министра промышленности и торговли Роману Чекушову, сообщают «Ведомости». Представители дилерского сообщества подчеркнули, что их автосалоны начнут закрываться без помощи со стороны государства. Кроме того, в РОАД попросили создать комплексные меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на отечественном авторынке.

Пока продажи новых автомобилей в стране снижаются с начала года. Эксперты прогнозируют, что 2025-й может закончиться 50-процентным падением отрасли. Часть дилеров, не сумевших справиться с грядущим коллапсом, вынужденно закроются, что оставит без работы тысячи россиян.

Ранее портал «АвтоВзгляд» выяснил, могут ли государственные спецпрограммы реанимировать продажи новых транспортных средств.