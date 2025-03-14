Спецверсия кроссовера GAC GS8 Traveller получила российский ценник

Надо понимать, что главной особенностью версии GS8 с припиской GX Traveller является специальный внедорожный обвес. По сравнению с другими вариантами исполнения кроссовера, габаритная длина увеличена с 4980 до 5110 мм, а ширина — с 1950 до 1976 мм. Дизайнеры поколдовали над оформлением передней части кроссовера, GX Traveller может похвастать фронтальными LED-противотуманками и эксклюзивными 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Первый ряд сидений имеет встроенную вентиляцию.
Технической начинка дублирует классический GAC GS8. Под капотом работает 231-сильный турбированный мотор объемом 2,0 л, выдающий 380 Нм тяги. Переключением передач заведует «автомат» на 8 ступней. Полный привод реализован за счет электромагнитной муфты.
Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал оснащение кроссовера GAC GS8 GX Traveller, включая наполнение салона и системы безопасности.