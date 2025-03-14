Спецверсия кроссовера GAC GS8 Traveller получила российский ценник

Особая модификация флагманского кроссовера GAC GS8 носит название GX Traveller. Ее можно узнать по доработанному дизайну кузова с внедорожными акцентами. Новинка отличается повышенной практичностью и расширенным оснащением, включая экспедиционный бокс на багажной двери. Старт продаж запланирован на 18 марта, с учетом скидок дилеры попросят за автомобиль минимум 4 649 000 рублей.

Надо понимать, что главной особенностью версии GS8 с припиской GX Traveller является специальный внедорожный обвес. По сравнению с другими вариантами исполнения кроссовера, габаритная длина увеличена с 4980 до 5110 мм, а ширина — с 1950 до 1976 мм. Дизайнеры поколдовали над оформлением передней части кроссовера, GX Traveller может похвастать фронтальными LED-противотуманками и эксклюзивными 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Первый ряд сидений имеет встроенную вентиляцию.

Технической начинка дублирует классический GAC GS8. Под капотом работает 231-сильный турбированный мотор объемом 2,0 л, выдающий 380 Нм тяги. Переключением передач заведует «автомат» на 8 ступней. Полный привод реализован за счет электромагнитной муфты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал оснащение кроссовера GAC GS8 GX Traveller, включая наполнение салона и системы безопасности.