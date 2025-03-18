И еще один: на российский рынок официально выходит Lixiang

Накануне стало известно о том, что осенью на российский рынок официально выйдет премиальный бренд Zeekr (его представит компания Sinomach), а теперь дилеры сообщили о скорой премьере Lixiang. Часть презентации, которую разослал потенциальным партнерам будущий дистрибьютор, оказалась в распоряжении портала «АвтоВзгляд».

В презентации, которой любезно поделился с нами один екатеринбургский дилер, говорится о том, что автомобили Li Auto продаются по «серым» схемам в нашей стране уже третий год, и с 2022-го в их пользу сделали выбор порядка 50 000 человек. Однако «отсутствие официального присутствия создавало проблемы», включая дефицит оригинальных запасных частей и невозможность полноценного гарантийного обслуживания.

— Для решения этих проблем Li Auto официально выходит на российский рынок, сотрудничая с Sinomotive Mobility для создания официальных каналов распределения и полноценной сети послепродажного обслуживания, обеспечивая надежное сервисное сопровождение для клиентов, — сказано в дилерской презентации.

Скриншот из дилерской презентации

Что за Sinomotive Mobility? В Интернете информации об этой компании почти нет. Впрочем, это и не удивительно. Ведь зарегистрирована она всего два месяца назад — в январе 2025-го в Гонконге. И не исключено, что лишь с одной целью — для работы Lixiang в России без опасений попасть под вторичные санкции. Ведь именно это, как сообщалось ранее, и было препятствием для официального дебюта марки в нашей стране.

К сожалению, никаких подробностей о том, с какими именно моделями Li Auto запустится в России и когда это случится, нет. Но зная о том, что дистрибьютор уже приступил к переговорам с потенциальными партнерами-дилерами, можно предположить, что бренд «приедет» к нам ближе к концу этого или в начале следующего года.

Что же касается «официальной» премьеры Zeekr, то об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал подробнее здесь.