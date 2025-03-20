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«Божественная» Camry и ее друзья: почему россияне выбирают параллельный импорт

Китайские машины в зеркале мирового автопрома

В 2024 году, несмотря на все утильсборы и ограничения, в Россию по технологии «параллельного импорта» завезли 181 000 машин. Более половины — старые бренды. Цены — сногсшибательные, но покупатели находятся исправно. В чем секрет успеха авто сбежавших марок и возделанная почва для их возвращения? Почему «японцев» и «корейцев» предпочитают более дешевым и технологичным китайцам? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение «Божественная» Camry и ее друзья: почему россияне выбирают параллельный импорт

Параллельный импорт — уникальное, конечно, явление и, как оказалось, чертовски универсальный инструмент, которым воспользовались уже сотни тысяч россиян. Несмотря на десятки брендов и сотни моделей из Поднебесной. А ведь там, в дилерских центрах китайских автостроителей, и кредит, и гарантия, и сервис, и запчасти! Привычная же аргументация, только значки на решетках радиаторов другие. Или не только?

Почти двести тысяч автомобилей было, повторим, импортировано в Россию «независимыми силами», причем 55% из этого числа — старые бренды. Этим хитрым, к слову, делом занимаются и «частники», и дилерские сети, причем последние признаются честно: только на том и зарабатываем. Нет в китайском бизнесе для нас места.

Завезенные «в серую» машины стоят дорого: «утиль» с трех литров — почти три миллиона рублей! Однако же одних только Toyota Camry было завезено 11 000 штук. Дилерам, понятно, это выгодно, они забирают и свою прибыль, и дистрибьюторскую, сами выступая импортерами, но почему народ-то готов столько переплачивать?

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Принцип, оказывается, прост: на «японку» или «корейца» можно положиться, их можно обслужить, срок их службы понятен, а методики ремонта — известны. Запчасти — в наличии. Китайские производители такой роскоши своим клиентам позволить так и не смогли, а мощный источник продаж — корпоративные закупки — и вовсе старались воздержаться от приобретения изделий «поднебесного» автопрома: завгары встали стеной на защиту своих водителей и механиков. И своего спокойного сна.

Решать проблемы «чуда китайского автопрома», которое запросто может выкинуть такие «коленца», с которыми даже «дядя Вася — 50 лет стажа» не в состоянии разобраться. А регламентов-то и мануалов, каталогов запчастей и самих запчастей — нет. Вот и результат. На лицо.

Много споров сейчас идет о перспективах «возвращенцев» всех мастей, однако шестое чувство подсказывает, что нерешаемых проблем не возникнет: на добротную и понятную покупку с ясной остаточной стоимостью и прозрачными перспективами у российского покупателя деньги найдутся. К гадалке не ходи.

Вот и ждут сейчас российские автомобилисты японцев-корейцев, накапливая нужную сумму на депозитах, и, называя вещи своими именами, фактически отказавшись от приобретения тех машин, на которых уже завтра можно уехать. Что китайских, что, кстати, российских.

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