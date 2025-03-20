В феврале россияне потратили на новые машины 243 млрд рублей

Таковы результаты исследований аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг». Эксперты выяснили, что в структуре финансовой емкости доля премиальных машин в феврале выросла. Россияне приобрели 6,9 тыс. новых авто, потратив 58,7 млрд рублей. Месячные расходы увеличились до 24,1% с 23,6.
В то же время расходы в массовом сегменте сжались до 75,9% с 76,4. Продажи упали на 12,3%. Наши люди купили 71,2 тыс. машин, потратив на 12,8% меньше, чем раньше, что вылилось в 184,7 млрд рублей.
Абсолютное лидерство в структуре финансовой емкости удерживают «китайцы», на их долю приходится 61%. На «поднебесные» автомобили россияне истратили 148,6 млрд рублей. На втором месте российские бренды, затем идут японские, после — корейские и американские.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что авторынок в России поставил антирекорд по объему годовой прибыли.