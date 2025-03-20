В феврале россияне потратили на новые машины 243 млрд рублей

За последний зимний месяц расходы жителей нашей страны на новые автомобили достигли отметки 243,4 млрд рублей. Это на 30,5% ниже, чем год назад, и на 12,1% меньше по сравнению с январем. В феврале траты сократились до минимума за 21 месяц. Лидерство сумели сохранить «китайцы», а на люксовый транспорт ушло около четверти всех денег.

Это минимум почти за два года

Таковы результаты исследований аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг». Эксперты выяснили, что в структуре финансовой емкости доля премиальных машин в феврале выросла. Россияне приобрели 6,9 тыс. новых авто, потратив 58,7 млрд рублей. Месячные расходы увеличились до 24,1% с 23,6.

В то же время расходы в массовом сегменте сжались до 75,9% с 76,4. Продажи упали на 12,3%. Наши люди купили 71,2 тыс. машин, потратив на 12,8% меньше, чем раньше, что вылилось в 184,7 млрд рублей.

Абсолютное лидерство в структуре финансовой емкости удерживают «китайцы», на их долю приходится 61%. На «поднебесные» автомобили россияне истратили 148,6 млрд рублей. На втором месте российские бренды, затем идут японские, после — корейские и американские.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что авторынок в России поставил антирекорд по объему годовой прибыли.