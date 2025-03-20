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В феврале россияне потратили на новые машины 243 млрд рублей

Это минимум почти за два года

За последний зимний месяц расходы жителей нашей страны на новые автомобили достигли отметки 243,4 млрд рублей. Это на 30,5% ниже, чем год назад, и на 12,1% меньше по сравнению с январем. В феврале траты сократились до минимума за 21 месяц. Лидерство сумели сохранить «китайцы», а на люксовый транспорт ушло около четверти всех денег.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В феврале россияне потратили на новые машины 243 млрд рублей

Таковы результаты исследований аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг». Эксперты выяснили, что в структуре финансовой емкости доля премиальных машин в феврале выросла. Россияне приобрели 6,9 тыс. новых авто, потратив 58,7 млрд рублей. Месячные расходы увеличились до 24,1% с 23,6.

В то же время расходы в массовом сегменте сжались до 75,9% с 76,4. Продажи упали на 12,3%. Наши люди купили 71,2 тыс. машин, потратив на 12,8% меньше, чем раньше, что вылилось в 184,7 млрд рублей.

Абсолютное лидерство в структуре финансовой емкости удерживают «китайцы», на их долю приходится 61%. На «поднебесные» автомобили россияне истратили 148,6 млрд рублей. На втором месте российские бренды, затем идут японские, после — корейские и американские.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что авторынок в России поставил антирекорд по объему годовой прибыли.

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