Рабочая лошадка за 5 миллионов: зачем Foton привез в Россию пикапы Tunland V

По итогам минувшего года продажи новеньких пикапов в России, где грузовички никогда особым спросом не пользовались, подскочили аж на 65%. Быть может, именно это мотивировало компанию «МБ Рус» к расширению продуктовой линейки Foton за счет относительно свежей модели Tunland V, представленной в модификациях V7 и V9. Но каковы реальные перспективы дебютантов на отечественном рынке, учитывая их стоимость? Ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» искал на московской презентации новинок.

Российская история пикапа Foton Tunland началась еще в далеком 2012-м, но назвать ее успешной можно едва ли: китайцы заходили на наш рынок с этой моделью несколько раз, и все попытки заканчивались одинаково — прекращением продаж из-за низкого спроса. Сейчас мы наблюдаем третье «пришествие» — в декабре 2023-го Tunland G7 привезла компания «МБ Рус» (бывший «Мерседес», выкупленный дилером «Автодом»). А теперь она представила и вторую модель — Tunland V.

Серия Tunland V, включающая модификации V7 и V9 (в Китае — Mars 7 и Mars 9), дебютировала в Поднебесной два года назад, в апреле 2023-го. И ее сразу заявили как флагманскую — с соответствующим оснащением и прайсами. Вероятно, понимая, что такой продукт вряд ли заинтересует российского потребителя, с выводом этой модели на наш рынок не торопились. Но в 2024-м сегмент продемонстрировал взрывной рост, и планы, очевидно, пересмотрели. Что называется, время пришло.

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Tunland V призван не заменить Tunland G7, а дополнить линейку пикапов Foton. Чтобы предоставить покупателям выбор: рабочая лошадка по вполне адекватной по меркам сегмента цене (G7 сейчас продают за 2,8 млн без дополнительных условий) или лоск-шик-блеск за сумасшедшие 5 250 000 или 5 500 000 рублей. Да-да, именно в такие суммы оценили V7 и V9. За эти деньги, к слову, можно взять на «сером» рынке новые Mitsubishi L200 или Toyota Hilux.

Впрочем, не будем проводить параллели с «беглецами» — хотя бы по причине отсутствия у последних заводской гарантии. У новых же «Фотонов», как вполне «официальных» машин, она есть — компания «МБ Рус» дает 3 года или 150 000 км пробега. Межсервисный интервал при этом стандартный для «дизелей»: 10 000 км или 12 месяцев... Но всё же, чем обусловлены такие высокие цены?

Foton Tunland V — единственный на сегодняшний день полноразмерный пикап, представленный в нашей стране официально. Его габариты 5617 х 2090 х 1955 мм, колесная база — 3355 мм. У «семерки» высота дорожного просвета достигает 210 мм, у «девятки» — 240 мм. Грузоподъемность — до 775 кг, максимальная разрешенная масса — 3055 кг. То есть если планируете эксплуатировать авто в Москве, то не забудьте про «грузовой каркас» и прочие ограничения, прописанные в ПДД.

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Что касается силовых агрегатов, то Tunland V комплектуется двухлитровым 159-сильным турбодизелем с крутящим моментом 410 Нм в диапазоне 1500-2400 об/мин. Мотору, разработанному совместно со специалистами австрийского бюро AVL, помогает 48-вольтовая гибридная надстройка, обеспечивающая дополнительные 60-80 Нм. Благодаря рекуперации энергии расход топлива, как заявляет дистрибьютор, снижается на 5-8%.

По умолчанию двигатель семейства Aucan, которое на слайдах презентации почему-то называли Aucun, агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом» от ZF. Впрочем, младший V7 будет доступен под заказ и с 6-скоростной «механикой». Привод — подключаемый полный, с «понижайкой», а также блокировками дифференциалов переднего и заднего моста. Водитель может выбирать из семи режимов движения 2H, Eco, Sport, Normal, Sand (песок), Snow (снег) и Off-road.

Как вы уже наверняка заметили, модификации V7 и V9 сильно отличаются друг от друга внешне: если первая напоминает Ford F-150, то вторая — Ram 1500. Но «оберткой» дело не ограничивается. У грузовичков есть и конструктивные «уникальности». Скажем, у «семерки» сзади неразрезной мост на рессорах, у «девятки» — пружинная подвеска. У V7 гидравлический усилитель руля, у V9 — электрический с тремя режимами.

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Естественно, есть отличия и по оснащению — в любом случае довольно богатому. Например, «старший» располагает подогревом всех сидений, а также вентиляцией и памятью положений передних кресел. Из общих опций — шесть подушек безопасности, адаптивный «круиз», куча электронных ассистентов, круговой обзор, двухзонный «климат», беспроводная зарядка смартфонов, амбиентная подвеска салона и даже — внимание — панорамная крыша.

Каковы рыночные перспективы серии V? Понятное дело, большинство тех, кто приобретает в России пикапы, использует их для решения конкретных задач. Для них практичность, цена, стоимость обслуживания и содержания играют куда более важную роль, нежели «комфортные» опции и панорамная крыша. А потому, выводя подобный продукт, рассчитывать на ажиотажный спрос не приходится...

С другой стороны, почему бы не попробовать привлечь иную аудиторию? Да, у «Мерседеса» с X-классом не получилось, но, может, получится у Tunland V, который появится у российских дилеров в апреле-июне? Тем более что предложение действительно уникальное — конкурентов, учитывая все вводные, у дебютанта просто нет. Если, опять же, не учитывать те модели, что поставляются в нашу страну по «серым» схемам...