Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 впервые обновился

Как сообщает Carscoops, на родине Land Cruiser 300 четыре года подряд возглавляет список самых угоняемых машин, если верить тамошним страховщикам. Чтобы исправить ситуацию, «Тойота» добавила на кнопку запуска мотора сканер отпечатка пальца и внедрила дистанционную блокировку зажигания с помощью смартфона.
В стартовой комплектации диагональ цифровой приборной панели разрослась до 7 дюймов с прежних 4,2. Но центральный монитор стал меньше, сжавшись с 9 дюймов до 8. Распложенные по краям физические кнопки исчезли, но добавилась широкая рамка. Мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовой диагональю предлагают клиентам в качестве опции.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что фото салона обновленного Toyota Land Cruiser 300 слили в Сеть.