Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 впервые обновился

В Toyota приняли решение провести модернизацию Land Cruiser 300, который был неизменным с момента своего дебюта. Японцы усилили родную защиту внедорожника от угона и поработали над мультимедийным комплексом. Техническая начинка осталась прежней, в моторной гамме числятся V-образная «шестерка» объемом 3,5 л и 3,3-литровый дизельный агрегат. Передачи переключает «автомат» на 10 передач, полный привод тоже на месте.

Как сообщает Carscoops, на родине Land Cruiser 300 четыре года подряд возглавляет список самых угоняемых машин, если верить тамошним страховщикам. Чтобы исправить ситуацию, «Тойота» добавила на кнопку запуска мотора сканер отпечатка пальца и внедрила дистанционную блокировку зажигания с помощью смартфона.

В стартовой комплектации диагональ цифровой приборной панели разрослась до 7 дюймов с прежних 4,2. Но центральный монитор стал меньше, сжавшись с 9 дюймов до 8. Распложенные по краям физические кнопки исчезли, но добавилась широкая рамка. Мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовой диагональю предлагают клиентам в качестве опции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что фото салона обновленного Toyota Land Cruiser 300 слили в Сеть.