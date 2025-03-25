В России рассекретили все цены седана GAC Empow

В базовой версии под названием GS новый седан GAC Empow обойдется россиянам минимум в 2 999 000 рублей. Накануне в представительстве марки озвучили, что за более продвинутое исполнение GL (S-style) будут просить от 2 899 000 рублей с учетом скидок. Автомобиль приводит в движение 170-сильный турбомотор, работающий в связке с 7-диапазонным преселективом. Официальные продажи новинки стартовали 24 марта.

Как сообщает телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», GAC Empow в старшем исполнении GL, пестрящем спортивными акцентами, можно приобрести по цене «базы». Но тогда покупателю предстоит уехать из салона на автомобиле, который сошел с конвейера не в этом, а в прошлом году.

Стоимость топовых версий Empow 2025 модельного года начинается с 3 219 000 рублей. Скидку в 100 тысяч «целковых» поможет обеспечить программа трейд-ин. Или, проще говоря, обмен старой машины на новую.

В начальный список оснащения включены LED-оптика, два «эйрбега», бесключевой доступ. Кондиционер отвечает за микроклимат в салоне, диагональ панели приборов достигает 7 дюймов, центрального экрана — 10,25.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно описал комплектации седана GAC Empow для отечественного рынка.