Россиянам объяснили, как купить новую LADA с заводским ценником

В нашей стране можно приобрести любой автомобиль марки LADA в той комплектации, в которой она сошла с конвейера. То есть покупателям не придется переплачивать за дополнительное оснащение, установленное уже не изготовителем, а официальным дилером. Оказалось, что избежать этого очень просто.

В этом случае навязанного оборудования у автомобиля не будет

Как сообщили представители АВТОВАЗа в своем официальном телеграм-канале «Поладим с LADA», для покупки авто без переплат необходимо заключить предварительный договор поставки с конкретным дилером. После чего только остается дождаться свою новую «ласточку» с шильдиком в виде ладьи. Но нужно понимать, что сроки поставки различных моделей в разных дилерских центрах могут отличаться.

Кроме того, гражданам страны посоветовали воспользоваться онлайн-витриной LADA при желании приобрести машину в заводском исполнении. В то же время уточняется, что установка дополнительного оборудования является законным правом дилеров. Они могут использовать свои возможности для любых выкупленных машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, какую LADA выкрасили в новый ярко-красный цвет.