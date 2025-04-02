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Geely показала официальные изображения обновленного кроссовера Atlas

Особой «фишкой» стала LED-полоса под кромкой капота

«Поднебесный» автоконцерн Geely решил, что пришло время для обновления кроссовера Atlas, хотя его актуальная версия дебютировала всего пару лет назад. И девять лет прошло с момента первого появления модели на свет.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Geely показала официальные изображения обновленного кроссовера Atlas

Судя по изображениям, опубликованным Geely, «Атласу» провели стандартный в таких случаях фейслифт. Но в этот раз китайцы подошли к делу с огоньком в прямом смысле слова — они особо гордятся 2,4-метровой светодиодной лентой, проходящей под кромкой капота. LED-огни обеспечивают площадь освещения 184х23 м.

В моторной гамме новинки заявлен двухлитровый 218-сильный наддувный двигатель, передачи будет переключать «робот» на семь ступеней. Кроме того, для обновленного Geely Atlas анонсировали полнофункциональную систему искусственного интеллекта. Согласно задумке производителя, это должно вывести управление кроссовером на новый уровень, в том числе за счет автопилота.

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