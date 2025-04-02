Toyota регистрирует в России товарные знаки для новых машин

Японский автоконцерн Toyota принял решение оформить права на новые товарные знаки в нашей стране, в том числе речь идет об автомобилях. Представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности уже получили соответствующие заявки.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на подтверждающие документы в своем распоряжении. В них указано, что товарные знаки в России хочет запатентовать зарегистрированная в Японии компания «Тойота Дзидося Кабусики Кайся». В том числе она занимается торговой деятельностью как «Тойота Мотор Корпорейшн».

В списке для Роспатента значатся знакомые как минимум в российских автомобильных кругах названия: Toyota C-HR, GT86, Alphard, Yaris, а также Camry, Celica, Auris и многие другие.

Свежие товарные знаки японцы планируют оформить по классу №12, куда входят автомобили, грузовики, автобусы дальнего следования, электрокары внедорожники и запчасти.