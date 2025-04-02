Кассовый разрыв: российские дилеры перестали выдавать ПТС на купленные машины

Положение российских автомобильных дилеров становится хуже день ото дня: сохранение высокой ставки рефинансирования в тандеме с глубочайшим спадом продаж привели не только к массовым увольнениям, но и к более печальным, касающимся уже непосредственно покупателей, последствиям. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Нахватав «горячих сделок» в октябре, добив остатки ноябрем, и вальяжно переходя в декабрь и новый од, автокупцы повсеместно прогнозировали спад продаж: ставка ЦБ высока, утильсбор разогнал цены, народ предпочитает депозитный счет новой машине. Изменения тенденций ждали в феврале, но тот показал еще больший провал, а в марте доели последние «запасы» и начали задумываться о переменах: давать скидки, проводить акции, всеми силами активировать увеличение числа сделок. Однако, как показала практика, идея пересмотреть бизнес и перекрутиться пришла слишком поздно.

Позвольте немного теории. Передавая наличные за новую машину или переводя указанную сумму на счет официального дилера, мы не получаем никакой гарантии, что машину, даже если ее уже показали живьем, нам отдадут. Как так, спросите? А вот так: ТС может стоять у дилера, только вот ПТС —храниться у дистрибутора. Такая схема называется консигнацией и выдумана ради поддержки дилеров.

Теоретически, пару раз в неделю дилер должен формировать реестр оплаты, переводя деньги официальному дистрибутору с перечислением VIN-номеров тех машин, что он продал. Далее — авторизация ПТС, в рамках которой дилер становится собственником машины и, как следствие, имеет право ей распоряжаться и даже передавать конечным владельцам. Но это — теоретически. А на практике, особенно в кризисные времена, все выглядит иначе.

Фото vk.com/keyauto

Дело в том, что у дилерского предприятия есть реестр платежей. Первоочередные, то есть те, что нельзя не заплатить — налоги, штрафы, фонд оплаты труда, коммуналка и выплаты по кредитам банкам. Как видите, выкупа автомобилей в этом списке нет. То есть деньги из общей «кубышки» идут сначала в бюджет, на «обязаловку» и только потом— по другим адресам. Если средств не хватает, то дилер идет в банк, где у него открыта кредитная линия.

Можно одолжиться хоть на день, хоть на неделю на особых условиях. Однако автобизнес у банков всегда считался не только высокомаржинальным, но и высокорисковым, поэтому сейчас многие финансовые организации или отказывают автоторговцам совсем, или предлагают взять, но под чудовищный процент — говорят, доходит до 50%. Ростовщичество чистой воды.

Потратив деньги на первоочережные платежи, дилер не выкупает уже оплаченные автомобили и начинает кормить клиентов «завтраками». Мол, почта не работает, сбой на сервере, китайцы такие китайцы, потеряли, да и человек заболел. На деле же причина кроется в том, что дилер просто не может выкупить ПТС и отдать машину. Доходит до того, что иногда, например, самому агрессивному покупателю, машину все же выдают, выкупив единственный ПТС, а всех остальных «морозят» до лучших дней. Это была теория, перейдем к практике.

Известный южный дилер «КЛЮЧАВТО», совсем недавно планировавший выкупить «Рольф» и стать крупнейшей сетью России, оказался в крайне незавидной ситуации. По информации портала «АвтоВзгляд», предприятие прямо сейчас испытывает проблемы, именуемые тем самым кассовым разрывом. Денег нет. Кулуарные слухи утверждают, что уже несколько десятков клиентов не могут получить свои машины, потому что дилер не может выкупить их у дистрибьютора. Мы запросили официальный комментарий на этот счет у пресс-службы компании, и получили ответ, который приводим в полном объеме без изменений и корректировок:

Фото globallookpress.com

«В связи с текущей экономической ситуацией на автомобильном рынке, «КЛЮЧАВТО» перестраивает некоторые операционные процессы. Мы стремимся обеспечить максимальную прозрачность и удобство для наших клиентов, однако вынуждены учитывать реалии рынка. В настоящее время процесс выкупа паспортов транспортных средств (ПТС) у дистрибьюторов осуществляется непосредственно перед плановой выдачей автомобилей клиентам, то есть после утверждения клиентом даты, когда ему будет удобно забрать автомобиль.

Это связано с необходимостью оптимизации финансовых потоков компании и предотвращения замораживания денежных средств. Такой подход позволяет нам эффективно управлять ресурсами и обеспечивать устойчивость бизнеса в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. Временные неудобства в связи с этим действительно возможны, однако «КЛЮЧАВТО» принимает все меры для минимизации сроков ожидания и обеспечения комфортного процесса покупки автомобиля для своих клиентов".

Опровержения сказанному выше в официальном ответе нет, не ищите. Какой из сложившейся ситуации следует сделать вывод? Очень простой: если возможности отложить сделку по приобретению нового автомобиля нет, то проводить ее следует с крайней осторожностью, выбирая такие машины, на которые уже есть ПТС. «Из наличия» — не показатель. Иными словами, покажите ПТС, а потом пойдем в кассу.

Вероятность оказаться в ситуации, схоже с описанной выше проблемой, сегодня невероятно высока по всей России. Помните, что «КЛЮЧАВТО» — гигант, стабильно входящий в десятку крупнейших дилерских предприятий страны. Простая логика подсказывает, что схожая проблема сейчас вырастет до фантасмагорических размеров и со скоростью снежного кома, так что лучшее, что мы можем сделать — это предупредить читателя. Предупрежден — вооружен.