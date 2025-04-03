Deepal презентовала пикап-гибрид Hunter K50, имеющий шансы доехать до России

В рамках мотор-шоу в Таиланде китайский автоконцерн Changan продемонстрировал широкой общественности новинку своего суббренда под названием Deepal. Речь идет о гибридном пикапе Hunter K50, который стал одной из версий известной в России модели. Уже несколько лет наши автомобилисты знают ее как Hunter Plus.

Бренд официально появится у нас уже в этом году

Новый Deepal Hunter K50 создан на основе донора с приставкой Plus образца 2023 года. Китайцы серьезно пересмотрели оформление передней части пикапа. Ему досталась оригинальная радиаторная решетка в стиле линейки Changan Uni. Это сделано в том числе для того, чтобы разграничить бензиновую модификацию и свежий гибрид. Последний, кстати, вдобавок получил и соответствующие логотипы на кузов. Зато интерьер просто скопирован, тут заморачиваться никто не стал.

В плане техники Hunter K50 представляет собой последовательный гибрид. Под капотом установлен 184-сильный турбодизель объемом 2,0 л, но с колесами он не связан и трудится в режиме генератора. Движение обеспечивает пара электромоторов, выдающих в сумме 272 л.с. и 470 Нм тяги.

Запас хода пикапа в гибридном режиме составляет 900 км. Исключительно на электричестве новинка может проехать до 131 км за счет батареи емкостью 31,18 кВт*ч.

Не исключено, что Deepal Hunter K50 является чисто экспортной моделью, а значит, у нее есть все шансы добраться до российского рынка. Но, как ранее сообщал портал «Автовзгляд», бренд зайдет в нашу страну с кроссовером S07.