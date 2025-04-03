Российский рынок новых автомобилей обрушился на 45%

За первый весенний месяц в нашей стране приобрели 82 656 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно подсчетам АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса). Реализация в марте рухнула на 45% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики ППК.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, за последние 10 лет мартовские продажи были хуже лишь три года назад, в 2022-м. Тогда просадка составила 59%. В 2025 году негативную роль сыграла не только высокая финансовая нагрузка, но и новости о возможных изменениях в геополитике. Выжидательная позиция потенциальных покупателей тоже плюсов не добавила, многие из них решили отказаться от покупки автомобиля, надеясь на возвращение сбежавших из нашей страны брендов.

В целом российский авторынок просел на 26% в первом квартале текущего года, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. За три месяца своих владельцев нашли 254 069 машин.

Продолжение текущих тенденций может привести к кризису отрасли, что потребует оперативного вмешательства со стороны правительства страны. Особого внимания заслуживают актуализация программы льготного кредитования и обновление парка автомобилей такси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские дилеры перестали выдавать ПТС на купленные машины.