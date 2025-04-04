АВТОВАЗ официально назвал дату начала продаж и цену LADA Niva Sport

Официальные продажи LADA Niva Sport в России начнутся 5 апреля — уже завтра. В этот день почти полвека назад волжский автогигант выпустил классическую «Ниву», которая стала легендой мирового масштаба. К основным преимуществам новинки относят форсированный мотор и спортивные настройки подвески. Стартовая цена — 1 699 000 рублей.

При разработке LADA Niva Sport использовались технологии, проверенные в серьезных соревнованиях, включая легендарный ралли-марафон «Шелковый путь». По сравнению с модификацией Legend спорт-версия получила 140 конструктивных доработок. Под капотом установлен 122-сильный мотор объемом 1,6 л. Характеристики силового агрегата улучшились благодаря облегченной системе впуска и выпуска, оригинальной прошивке контроллера и спортивным распредвалам.

В итоге Niva Sport тратит на ускорение до «сотни» 11,8 секунды, максимальная скорость ограничивается отметкой 162 км/ч. Дорожный просвет вырос с 200 до 220 мм, доступен постоянный полный привод, сохранена возможность включения пониженной передачи, плюс блокировка межосевого дифференциала.

Фото: LADA

Более мощный двигатель повлек за собой модернизацию других систем. Инженеры усилили кузов, тормозную систему и балку заднего моста, заменили обычные амортизаторы на гоночные. Задняя подвеска обзавелась стабилизатором поперечной устойчивости, что дает бонус к управляемости.

LADA Niva Sport может похвастать 17-дюймовыми колесами с двухцветными литыми дисками. Колесные арки расширены для покрышек увеличенной размерности. В интерьере доминируют черные и красные цвета. Салон в целом адаптирован к скоростному вождению. «Штурвал» обшит кожей, рулевая колонка регулируется по наклону. Раздатка получила однорычажный привод. В плане оснащения новинка базируется на топовой версии LADA Niva Legend.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новая LADA Niva Sport встала на конвейер.