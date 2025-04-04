АВТОВАЗ официально назвал дату начала продаж и цену LADA Niva Sport

При разработке LADA Niva Sport использовались технологии, проверенные в серьезных соревнованиях, включая легендарный ралли-марафон «Шелковый путь». По сравнению с модификацией Legend спорт-версия получила 140 конструктивных доработок. Под капотом установлен 122-сильный мотор объемом 1,6 л. Характеристики силового агрегата улучшились благодаря облегченной системе впуска и выпуска, оригинальной прошивке контроллера и спортивным распредвалам.
В итоге Niva Sport тратит на ускорение до «сотни» 11,8 секунды, максимальная скорость ограничивается отметкой 162 км/ч. Дорожный просвет вырос с 200 до 220 мм, доступен постоянный полный привод, сохранена возможность включения пониженной передачи, плюс блокировка межосевого дифференциала.
Более мощный двигатель повлек за собой модернизацию других систем. Инженеры усилили кузов, тормозную систему и балку заднего моста, заменили обычные амортизаторы на гоночные. Задняя подвеска обзавелась стабилизатором поперечной устойчивости, что дает бонус к управляемости.
LADA Niva Sport может похвастать 17-дюймовыми колесами с двухцветными литыми дисками. Колесные арки расширены для покрышек увеличенной размерности. В интерьере доминируют черные и красные цвета. Салон в целом адаптирован к скоростному вождению. «Штурвал» обшит кожей, рулевая колонка регулируется по наклону. Раздатка получила однорычажный привод. В плане оснащения новинка базируется на топовой версии LADA Niva Legend.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новая LADA Niva Sport встала на конвейер.