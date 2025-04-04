В России назвали самые продаваемые автомобили марта 2025 года

В начале весны на территории России удалось продать 10,7 тыс. машин, относящихся к «бюджетному» семейству LADA Granta либо построенных на его основе. При этом результаты реализации оказались на 42,9% скромнее прошлогодних.

Чаще всего в стране покупали LADA Granta

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на втором месте после «Гранты» расположилась флагманская LADA Vesta. При годовой просадке в 35,6% она разошлась тиражом в 7,2 тыс. экземпляров.

Среди зарубежных автомобилей самой востребованной моделью в марте остался «поднебесный» Haval Jolion, уйдя в минус на 37,9%. На территории России купили 4 тыс. таких кроссоверов.

Кроме того, в начале весны наши соотечественники активно приобретали Chery Tiggo 7 Pro Max, а также внедорожники «Лады». Легко догадаться, что речь идет о Niva Legend и Travel.