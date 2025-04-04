На дорожные тесты выехал пикап Chery Weilin, который может появиться в России

Фотошпионы впервые сумели выследить Chery Weilin во время испытаний на родине. Несмотря на плотный камуфляж, очевидно, что экстерьер модели почти полностью соответствуют макету, который показали публике в прошлом году в рамках Chery International User Summit 2024. Поскольку автомобиль создавался для продаж за пределами Китая, у него есть все шансы добраться до российского рынка.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Chery планирует выпускать пикап Weilin в рамках линейки своей «дочки» Rely, специализирующейся на комтрансе. Судя по фото с дорожных тестов, головная LED-оптика модели состоит из двух ярусов, автомобиль унаследовал от прототипа характерную радиаторную решетку, противотуманки и передний бампер. Ожидается, что интерьер будет лаконичным.

Прообразом для Weilinя является модель Weishi образца 1986 года, чьим изготовлением занималась китайская ZX Auto. То есть классический заднеприводный пикап-«рамник», который может иметь жестко подключаемую переднюю ось. Грузоподъемность составляет 495 кг, габариты — 5341x1885x1840 мм либо 5624x1885 x1900 мм. В этом плане все зависит от колесной базы.

Первая партия серийных Chery Weilin должна появиться на свет в ближайшие месяцы. Традиционным мотором китайцы ограничиваться не планируют — возможно, покупателям достанутся подзаряжаемые гибриды.