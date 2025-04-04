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На дорожные тесты выехал пикап Chery Weilin, который может появиться в России

Рамная новинка предназначена для внешних рынков

Фотошпионы впервые сумели выследить Chery Weilin во время испытаний на родине. Несмотря на плотный камуфляж, очевидно, что экстерьер модели почти полностью соответствуют макету, который показали публике в прошлом году в рамках Chery International User Summit 2024. Поскольку автомобиль создавался для продаж за пределами Китая, у него есть все шансы добраться до российского рынка.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение На дорожные тесты выехал пикап Chery Weilin, который может появиться в России

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Chery планирует выпускать пикап Weilin в рамках линейки своей «дочки» Rely, специализирующейся на комтрансе. Судя по фото с дорожных тестов, головная LED-оптика модели состоит из двух ярусов, автомобиль унаследовал от прототипа характерную радиаторную решетку, противотуманки и передний бампер. Ожидается, что интерьер будет лаконичным.

Прообразом для Weilinя является модель Weishi образца 1986 года, чьим изготовлением занималась китайская ZX Auto. То есть классический заднеприводный пикап-«рамник», который может иметь жестко подключаемую переднюю ось. Грузоподъемность составляет 495 кг, габариты — 5341x1885x1840 мм либо 5624x1885 x1900 мм. В этом плане все зависит от колесной базы.

Первая партия серийных Chery Weilin должна появиться на свет в ближайшие месяцы. Традиционным мотором китайцы ограничиваться не планируют — возможно, покупателям достанутся подзаряжаемые гибриды.

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