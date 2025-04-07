А судьи кто: АВТОВАЗ негодует по поводу катастрофы российского авторынка

Президент автомобильного гиганта и попутно бесспорного флагмана отрасли Максим Соколов на минувшей неделе неожиданно осознал, что пророчества пусть редко, но все-таки сбываются. «Итоги I квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка», — посетовал он. Действительно, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в минувшем марте упали на 45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По итогам первого квартала авторынок сократился на 26%.

«За последние 10 лет хуже, в процентном отношении, результаты марта были только в 2022 году (-59%), а первого квартала — в 2015 г (-36%)», — с грустью сообщил председатель АЕБ Алексей Калицев. Ему как представителю европейской структуры хотелось бы видеть в столь негативной динамике происки геополитики — не иначе, как подгадили невесть откуда взявшиеся ожидания покупателей на возвращение к нам некоторых ранее ушедших брендов. Но есть подозрения, что г-н Калицев копает немного не в том направлении.

СУСЛИКА ВИДИШЬ?..

Вот Максим Соколов, хотя и разделяет пессимизм коллеги, ищет истоки коллапса вовсе не в цветущем саду Борреля, а среди родных осин. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда? Причин того, что авторынку «внезапно» наступил кирдык, по мнению президента АВТОВАЗа целых три.

Во-первых, высокая ключевая ставка. Во-вторых, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ. В-третьих, почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу. Ну и еще что-то там по мелочи.

Конечно, политику ведомства госпожи Набиуллиной умом не понять, в нее можно только верить. Председатель сражается с инфляцией, «не щадя живота своего, как верному, честному нелицемерному воину быть надлежит». Ну а мы имеем с этой борьбы кредиты под 50% годовых.

Фото globallookpress.com

Чисто чтобы поржать: в 1545 году в Англии максимальной была объявлена ставка 10% годовых. С 1640 года в Нидерландах она составляла не выше 5%, а во Франции с 1601 года максимально дозволялось взимать не более 6%. Но что нам до установлений, сделанных на заре Нового времени?..

Касаемо беспрецедентного демпинга -тоже вопрос неоднозначный. С ним — как с сусликом, который вроде бы есть, но его не видно. А вот на мелочах стоит остановиться поподробнее, тем более, что не для всех они — мелочи.

ДЕМИУРГИ КРИЗИСА

Вне всякого сомнения, у нынешнего ахового положения на авторынке творцов куда больше одного, хотя г-жа Набиуллина твердо удерживает пальму первенства. Но разве она лоббировала, лоббировала и, наконец, вылоббировала введение драконовского косвенного налога, получившего благозвучное имя утильсбора, который к тому же запланирован к перманентному повышению на долгие годы вперед?

И разве это вина председателя Банка России, что друзья-китайцы, пользуясь растерянностью рынка, равно как и снисходительным бездействием уполномоченных антимонопольных структур, взвинтили цены на свои мехтелеги до изумления? А наши отечественные производители, глядя на столь очевидное торжество маммоны, постарались от них не отстать.

Фото globallookpress.com

Конечно, ценник в 4 млн рублей за китайский кроссовер заставляет содрогнуться. Но и утилитарный универсал LADA Largus за 1 660 000 рублей не оставит покупателя равнодушным. Не говоря уже о LADA Aura на базе «Весты» за 2 500 000 руб. Зарплаты же у большинства наших сограждан если и совершили подобное ралли, то только в отчетах Росстата.

А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?

На этом кульминационном моменте нестерпимо хочется вопросить с интонациями Людвига Аристарховича, консьержа дома образцового содержания на Фонтанке: «Ай-яй-яй-яй! А кто это сделал?» Может быть, тут просматриваются в том числе и заслуги тех, кто с упорством, достойным лучшего применения, настаивал на введении того самого «утиля» для всех инородцев?

Лично я совсем не против заставить все мировые автоконцерны натурализоваться в России. Надо развивать собственные производственные базы? Надо. Надо развивать свои технологии? Надо. Вот только в воздухе повисает вопрос — почему до сих пор наши отечественные дальше некуда бизнесмены от автомобилизма сами не радеют за локализацию, к которой хотят принудить всех прочих? Даже автоматическую коробку передач в XXIвеке самостоятельно сделать не могут, а закупают где-то там в туманных далях обходными путями.

Ну давайте вышвырнем вон всех этих наглых азиатов и будем одним АВТОВАЗом с Божьей помощью окормлять наше народонаселениие. При наличии отсутствия какого-либо минимального выбора сойдет товар любого качества. «И по всей территории Российской империи... то бишь, республики — благовоние и тишина».