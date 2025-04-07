В России назвали самые популярные новые машины начала апреля

В начале второго весеннего месяца самой востребованной моделью среди новых легковых автомобилей на отечественном рынке оказался кроссовер Haval Jolion. Для «китайца» такое событие произошло впервые в 2025 году.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты изучили динамику продаж с 31 марта по 6 апреля. За это время Jolion разошелся тиражом в 1391 экземпляр, что и позволило китайскому SUV выбиться в лидеры.

Второе место по востребованности досталось седану LADA Granta — своих владельцев нашли 1260 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 7 с приставкой Pro Max, наши люди приобрели 1136 штук.

Следом за «китайцем» пристроилась отечественная Vesta в виде универсала и седана. С учетом «вседорожных» модификаций реализация «однообъемника» дошла до 1 023 машин, четырехдверки — до 923.