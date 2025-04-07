«Живой» Geely Atlas четвертого поколения впервые «засветился» в Сети

Официально сменив поколение, Geely Atlas стал выглядеть более стандартно, если верить первым свежим снимкам «фотошпионов». Весьма вероятно, что рыночной дебют паркетника на родине состоится в рамках грядущего мотор-шоу в Шанхае.

Старт продаж в Китае ожидается уже в апреле

Судя по снимкам папарацци, оптику нового Geely Atlas объединяет сплошная светящаяся полоса, LED-блоки заменили на традиционные фары. Рисунок задних фонарей изменился, как и бамперы вместе с багажной дверью. Решетку радиатора оформили в стиле родственной модели Okavango, пишет ресурс «Китайские автомобили».

Интерьер кроссовера четвертого поколения украсил 15,4-дюймовый планшет. Он расположен горизонтально в отличие от прежнего 13,2-дюймового тачскрина. Карты дверей и отделку теперь не узнать, новый разделительный тоннель плавно переходит в переработанную переднюю консоль.

Габариты новинки составляют 4730х1910х1710 мм, размер колесной базы — 2785 мм. Проще говоря, новый «Атлас» крупнее дореформенной машины.

О технической начинке Geely Atlas четвертого поколения «АвтоВзгляд» писал подробнее, когда производитель опубликовал официальные изображения автомобиля.