Hongqi открыла предзаказ на кроссовер Tiagong 06 с системой умного вождения

Hongqi Tiagong 06 представляет собой среднеразмерный электрический кроссовер. Его предлагают клиентам в Китае на платформе 400V в шести вариантах исполнения. В будущем на свет появятся флагманские модели на базе продвинутой архитектуры 900V. В пересчете на рубли ценник составляет 2,1 — 2,7 «целковых». К сожалению, планов привести новинку в Россию сейчас нет.

Но пока только на родине

Tiagong 06 отличается выразительным дизайном, габариты — 4750х1900х1640 мм. Одним из основных достоинств будущих версий 900V считается мощность, которая дойдет до 480 кВт, обеспечивая за 3,5 секунды пресловутые 100 км/ч. Актуальные автомобили 400V предлагают клиентам с одним или двумя электромоторами, позволяющими рассчитывать на 210 кВт. В топе доступен полный привод, изначально в комплект входит литий-железо-фосфатный аккумулятор CATL.

И, конечно же, особой «фишкой» Hongqi Tiagong 06 стала система интеллектуального вождения нового поколения Sinan. Благодаря ей электрокроссовер умеет помогать водителю с навигацией, активным перестроением, запоминает маневры на перекрестках, плюс автоматический парковщик. Конечный набор возможностей зависит от комплектации.

Передние сиденья с встроенным обогревом, вентиляцией и массажером обладают «нулевой гравитацией», позволяя позвоночнику пребывать в нейтральном положении. Аудиосистема получила 14 динамиков.